Maltempo nel Messinese la scorsa estate, dichiarato lo stato di crisi

Sostegni

La dichiarazione da parte della Giunta Schifani

La giunta Schifani ha dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale per le zone del Messinese colpite dalle forti piogge cadute tra il 18 e il 20 agosto scorsi. E’ quanto si legge in una nota della Regione Siciliana. In tre giorni, sottolinea la nota, le precipitazioni hanno raggiunto i 120-140 millimetri in diverse località della fascia tirrenica messinese, provocando locali allagamenti, sversamenti di detriti e frane, senza gravi conseguenze per la popolazione, grazie a un buon sistema di allerta regionale e comunale.