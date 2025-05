Maltratta la madre, ha il divieto di avvicinamento, ma piomba in casa della donna: arrestato messinese

il caso

I carabinieri lo hanno bloccato dentro il domicilio del genitore

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno arrestato un 53enne, per avere violato il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, cui era stato sottoposto pochi fa, poiché era stato denunciato per maltrattamenti in famiglia dalla madre, che aveva riferito di essere stata vittima di reiterate vessazioni psicologiche e fisiche da parte del figlio.

I militari dell’Arma, impegnati nel servizio di controllo del territorio transitando nei pressi del domicilio della vittima, anche al fine di verificare il rispetto del provvedimento hanno trovato l’uomo all’interno dell’abitazione della madre. Il 53enne è stato quindi bloccato dai Carabinieri e condotto in caserma in stato d’arresto.

