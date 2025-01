Messina: Asp, “da lunedì apertura ambulatori di prossimità”

Sanità

Opereranno nei Distretti di Messina, Milazzo e Mistretta a partire dal prossimo lunedì 27 gennaio 2025.

L’Asp di Messina, nell’ambito del Programma Nazionale di Equità nella Salute (Pnes), annuncia l’apertura degli Ambulatori di prossimità, che opereranno nei Distretti di Messina, Milazzo e Mistretta a partire dal prossimo lunedì 27 gennaio 2025. L’intervento, finanziato dal Fondo Coesione Italia 2021-2027 e cofinanziato dall’Unione Europea a sostegno delle politiche per lo sviluppo della coesione economica e sociale attraverso il superamento degli squilibri territoriali, si propone di rispondere ai bisogni di salute della popolazione in situazioni di vulnerabilità socio-economica, contrastando la povertà sanitaria e promuovendo l’accesso ai servizi per tutti. “Rappresenta un importante investimento aziendale per il potenziamento della medicina di prossimità, con l’obiettivo di garantire una presa in carico efficace delle persone svantaggiate sotto l’aspetto economico e sociale, il cui accesso ai servizi e alle cure è di fatto ostacolato da molteplici barriere- si legge in una nota -. Un qualificato team di professionisti sanitari è difatti impegnato nella gestione di un progetto che, sotto la guida e il controllo dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, si propone di incidere su territori a rischio di isolamento, come il Distretto di Mistretta, e sulle consistenti frange di popolazione urbana e periferica dei Distretti di Messina, Milazzo e Barcellona connotate da estrema marginalità”.