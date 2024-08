Messina, Camera di commercio e consiglio camerale: il Tar dà ragione alla Cisl

la sentenza

La decisione dei giudici amministrativi che rimette tutto in gioco

«I numeri sono chiodi appuntiti e le sentenze dei giudici i martelli che li fissano, sotto l’alveo della legalità e della trasparenza».

È il commento del segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi, dopo la sentenza della terza sezione del Tribunale Amministrativo di Catania che ha accolto la tesi del sindacato, difeso dall’avvocato Santi Delia, sulle procedure che hanno portato all’assegnazione del seggio della Camera di Commercio destinato alle organizzazioni sindacali. Il Tar di Catania ha riconosciuto dapprima il diritto della Cisl Messina all’accesso agli atti e alla documentazione sui dati ed i calcoli di rappresentatività della CISL e della CGIL-UIL in merito alle elezioni del Consiglio della Camera di Commercio di Messina.