Messina, lavori alla stazione centrale dal 17 al 23 settembre

I cantieri riapriranno anche dal 10 al 13 ottobre

Di Redazione

Proseguono gli interventi programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la manutenzione del Ponte Zaera, nella stazione di Messina centrale. Dopo una prima fase, fra maggio e giugno, i lavori proseguiranno dal 17 al 23 settembre e dal 10 al 13 ottobre. Durante la seconda delle tre fasi in programma, sono previste attività di manutenzione straordinaria del ponte sul Fiume Zaera, con lo smontaggio delle vecchie travate e il riposizionamento delle nuove, nonché l’adeguamento sismico delle sottostrutture. L’intervento, suddiviso per fasi, vede impegnate circa 40 maestranze di Rfi e delle imprese appaltatrici, per un investimento di circa 2 milioni di euro.

Per consentire i lavori, alcuni treni del Regionale di Trenitalia sulla linea Messina-Palermo, sulla relazione Messina-Giampilieri e sulla linea Messina-Catania subiranno variazioni d’orario e cancellazioni. Previste sostituzioni con bus.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

