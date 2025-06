Messina, l’università conferisce il dottorato in Scienze Cognitive al regista Richard Schechner

Il premio

Al teorico teatrale, docente di Performance studies alla Tisch school of the arts della New York university il riconoscimento Honoris causa

Si è svolta nell’aula magna dell’università di Messina la cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca Honoris causa in Scienze Cognitive al regista e teorico teatrale Richard Schechner, che è docente di Performance studies alla Tisch school of the arts della New York university. La laudatio è stata affidata al prof. Dario Tomasello, ordinario di Discipline dello spettacolo.

Il prof. Schechner, studioso del teatro orientale e teorico del teatro interculturale inteso come luogo di contaminazione fra culture diverse, è uno dei fondatori del campo degli studi sulla performance ed ha contribuito significativamente alla sua evoluzione considerandolo un elemento centrale dell’agire teatrale, separandolo dalla scrittura drammatica e dal dramma stesso; tra i canoni dei suoi spettacoli ci sono, anche, la moltiplicazione dello spazio scenico e il coinvolgimento del pubblico.Il prof. Schechner che, come raccontato durante la cerimonia, era già stato nell’aula magna dell’università di Messina nel 2013, ha tenuto una Lectio doctoralis sul tema Endgame earth tracciando la via presente e futura dei Performance studies, ricordando alcuni dei suoi spettacoli che hanno rappresentato il manifesto della sua teoria e l’ispirazione ricevuta dall’opera di maestri come Samuel Beckett, considerato uno degli scrittori e dei drammaturghi più influenti del XX secolo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA