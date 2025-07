Milazzo, sui disservizi all’ospedale arriva una interrogazione di Sud chiama Nord

Sanità

«Inaccettabile che il servizio di prelievi sia limitato a soli 20 utenti al giorno per l'utenza esterna»

«È inaccettabile che all’ospedale di Milazzo il servizio di prelievi sia limitato a soli 20 utenti al giorno per l’utenza esterna, senza alcuna possibilità di prenotazione. Una decisione che penalizza migliaia di cittadini e che richiede un intervento immediato della Regione». Lo dice il deputato regionale di Sud chiama Nord Matteo Sciotto, primo firmatario di un’interrogazione urgente presentata oggi insieme ai colleghi Cateno De Luca e Giuseppe Lombardo.