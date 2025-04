Minacce e stalking nei confronti della nuora, arrestato dalla polizia fuori dal negozio della donna

Il caso

La Polizia di Stato ha arrestato a Messina un 68enne accusato di atti persecutori ai danni della nuora. A chiedere aiuto è stata la stessa vittima, chiamando il 112 segnalando la presenza nella propria attività commerciale del suocero che la stava minacciando.

Giunti sul posto gli agenti hanno bloccato l’uomo, scoprendo che gli atteggiamenti persecutori andavano avanti ormai da tempo. Il 68enne, come era solito fare ormai da diversi mesi, si era appostato fuori dall’esercizio commerciale di proprietà della donna e, con fare sempre più aggressivo, l’aveva insultata e minacciata, anche di morte.