Mit, chiusa la conferenza dei servizi sul Ponte sullo Stretto

Sviluppi

Per l'amministratore delegato di Stretto di Messina, Pietro Ciucci è "un passaggio molto importante"

Chiusa la conferenza dei servizi sul Ponte sullo Stretto. Lo comunica il Mit. «È un altro passaggio fondamentale per la realizzazione del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia, fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini», sottolinea il Ministero.

«La chiusura della Conferenza di Servizi è un altro passaggio importante nell’iter per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, prima dell’approvazione finale del Cipess». Lo affermato, in una dichiarazione, l’amministratore delegato di Stretto di Messina, Pietro Ciucci.«Sono pervenuti oltre 100 pareri – ha aggiunto Ciucci – da parte di amministrazioni locali, enti, portatori di interesse e, in considerazione della rilevanza dell’opera, sono stati acquisiti agli atti della Conferenza anche i pareri pervenuti oltre la data di scadenza dello scorso 12 ottobre».

