Morte di Mihai Botez nel mare di Vulcano, si indaga per omicidio colposo

Cronaca

Il 34enne rumeno non era solo sul gommone finito sugli scogli. La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto una inchiesta

Mihai Botez, trovato morto nella notte tra sabato e domenica nel mare di Vulcano, la procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un’inchiesta. Per la morte del 34enne, da tempo residente a Lipari, una persona sarebbe indagata per omicidio colposo.

La ricostruzione finora fatta vedrebbe il cittadino rumeno insieme a un altro giovane sul gommone partito da Lipari e diretto a Vulcano, finito contro gli scogli. Per l’impatto i due sarebbero finiti in mare. Il giovane sarebbe riuscito a risalire a bordo e, dopo aver cercato il suo compagno di viaggio senza trovarlo, avrebbe fatto ritorno a Lipari per allertare i soccorsi. Nel frattempo il corpo Mihai veniva intercettato da pescatori e recuperato dalla motovedetta della Guardia costiera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA