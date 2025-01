Morto il giornalista messinese Crisostomo Lo Presti

Lutto

Aveva 83 anni ed era nato a Scaletta Zanclea (Messina) il 1 agosto del 1941. Per oltre, ha 40 anni ha vissuto a Taormina

E’ morto, nel giorno dell’Epifania, il giornalista Crisostomo Lo Presti. Aveva 83 anni ed era nato a Scaletta Zanclea (Messina) il 1 agosto del 1941. Per oltre, ha 40 anni ha vissuto a Taormina. Sposato con Concettina Arcidiacono padre di due figlie, Caterina e Angela. Giornalista professionista da oltre cinquantacinque anni. Ha lavorato al «Mezzogiorno» di Roma, Gazzetta del Mezzogiorno di Bari, «L’Ora» di Palermo, la «Gazzetta del Popolo» di Torino, “Tgs» , la «Gazzetta del Sud» di Messina. Ha diretto Telecolor International di Catania, Radio televisione peloritana di Messina, Radio Taormina International. Ha scritto per diversi settimanali: Settegiorni, L’Espresso, La Domenica del Corriere, L’Europeo, Annabella, Amica e Oggi. È stato direttore responsabile de «La Scintilla», il periodico dell’Arcidiocesi di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela e presidente emerito della sezione di Messina dell’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) di cui è stato anche consigliere nazionale. Ha pubblicato quattro libri : «Scomposizione fondamentale» (un poemetto che in chiave simbolica descrive l’iniziazione all’amore). recensito anche da L’Espresso. «Silenzi di Linotype» (silloge di poesie, di cui una quella dedicata alla moglie – è stata pubblicata nelle pagine culturali del Corriere della sera). «Il canto della rosa. Trentatré petali d’oro» (una raccolta di medaglioni di prosa poetica) dedicati alla vergine Maria. «Il miracolo delle dodici stelle» (raccolta di poesie dedicate alla vergine). I funerali si svolgeranno domani, nel Duomo di Taormina.

