Nasce Etneb, progetto dedicato al vulcano e ai Nebrodi

La presentazione

Quattro fine settimana a partire dal 25 ottobre e fino al 17 novembre 2024, 250 strutture coinvolte e 30 eventi

«Un progetto innovativo che sfrutta la mitezza del clima e la bellezza dei paesaggi autunnali in Sicilia e destinato ai visitatori e ai siciliani che vogliono intraprendere questo viaggio sensoriale fra esperienze visive e di gusto». Così l’assessore regionale Elvira Amata, che oggi ha presentato al Museo regionale Accascina di Messina, «Etneb» – progetto pilota «Le vie della lava e le contrade dell’Etna/Nebrodi taste and travel» dell’assessorato regionale al Turismo, finanziato dal Ministero del Turismo.