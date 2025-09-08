Naso paese di centenari che salgono a cinque con il compleanno di nonna Rosina

Nel Messinese

Il comune messinese, situato a 490 metri sul livello del mare con una vista mozzafiato sulle isole Eolie, rappresenta la porta naturale dei Nebrodi, un borgo ricchissimo di storia e cultura che, con poco più di 3.000 abitanti

Naso paese di centenari. Nel piccolo centro in provincia di Messina sale a cinque il numero dei residenti che hanno raggiunto il secolo di vita. Sabato scorso a spegnere le sue prime 100 candeline è stata la signora Rosina Origlio. “Naso è un paese dove si vive bene e a lungo – ha commentato il sindaco Gaetano Nanì – e la signora Rosina, così come le altre quattro concittadine che hanno superato la soglia dei 100 anni, sono la testimonianza vivente. Abitare in un luogo tranquillo, salutare e dove la vita scorre lentamente è oggi un vero valore aggiunto. Ritrovarsi a festeggiare, come abbiamo fatto con tutti i nostri centenari, ci trasmette la vera essenza dell’essere”.