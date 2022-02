A Messina la "panchina bianca" dedicata ai minori contesi dai genitori

Dopo la panchina rossa per le donne vittime di violenza e quella blu per la parità genitoriale, è stata inaugurata stamane nella piazza del Tribunale di Messina la panchina, «bianca», dedicata ai minori, spesso oggetto di contesa da parte dei genitori in caso di separazione. L’iniziativa è nata da un’idea del presidente dell’Ordine degli avvocati di Messina Domenico Santoro, e fatta propria dal Rotary Club Stretto di Messina. All’inaugurazione hanno preso parte anche la presidente del Tribunale di Messina Marina Moleti, la presidente del Tribunale per i minorenni Maria Francesca Pricoco, la presidente della Prima sezione del Tribunale della famiglia Caterina Mangano, il CPO Comitato Pari Opportunità dell’Ordine e alcune associazioni forensi.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA