A Stromboli sentieri per escursioni fuori uso dopo l'incendio: guide sospendono attività

«A seguito del catastrofico incendio di Stromboli siamo costretti a sospendere le escursioni». Lo affermano le guide vulcanologiche ed alpine in una nota inviata anche al presidente della Regione Nello Musumeci e al capo della protezione civile regionale Salvatore Cocina.

«L'iniziativa è stata presa - spiegano - per garantire la sicurezza e l’incolumità degli escursionisti. Si esortano le istituzioni e gli organi competenti coinvolti ad intervenire con la massima urgenza per il ripristino e messa in sicurezza del territorio e dei sentieri. Viste le condizioni dei pendii privi di vegetazione, si richiede che venga pianificata la realizzazione di sentieri che possano essere utilizzati come vie di fuga e linee tagliafuoco. Interventi fondamentali - aggiungono - nel rispetto della pubblica incolumità, già altre volte richiesti dalle guide vulcanologiche, ma mai presi in considerazione». (ANSA).



