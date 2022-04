Alle Eolie si "vola": aliscafi e traghetti fermi per il forte vento

Le Eolie isolate anche per la Domenica delle Palme. Sulle sette isole soffia vento da ovest-nord-ovest a 40 chilometir orari. Il mare è mosso e da Milazzo si sono fermati aliscafi e traghetti. Da Lipari per Vulcano e Milazzo partiti due aliscafi. Nella Città mamertina sono bloccati numerosi isolani e turisti in attesa di poter raggiungere l’Arcipelago per le festività Pasquali. Nella rada di Lipari si sono rifiugiate due navi cisterna della Marnavi di Napoli e in porto è attraccata la nave dei rifiuti della Green Fleet.



