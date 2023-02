Barcellona, arrestato il pirata della strada che ha travolto e ucciso una donna lungo la Statale 113

Carabinieri di Milazzo hanno arrestato l’uomo che ha investito e ucciso lo scorso 9 febbraio a Giammoro lungo la Statale 113 una donna di 57 anni. La Procura che ha chiesto ed ottenuto dal gip del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto la misura cautelare è accusato di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza alcolica e fuga del conducente in caso di omicidio stradale. I militari dell’Arma, hanno prima effettuato i rilievi stradali sul luogo dell’incidente e poi analizzato i sistemi di videosorveglianza presenti in zona, riuscendo ad individuare l’autista, che non si era fermato a prestare soccorso alla vittima. Sottoposto agli esami tossicologici, l’uomo è risultato positivo all’accertamento alcolemico con un livello di etanolo ben superiore ai limiti di legge. L’arrestato è stato posto ai domiciliari.

