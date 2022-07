Cade col monopattino, sbatte la testa e muore dopo cinque giorni di coma

Pietro Mostaccio, 42 anni , è morto al Policlinico di Messina, dopo essere stato ricoverato sabato scorso in seguito ad un incidente autonomo con il suo monopattino a Sant'Agata di Militello.

L’uomo era infatti caduto in contrada Telegrafo ed trasportato d’urgenza all’ospedale di Sant'Agata Militello, dove i medici del pronto soccorso vista la gravità delle ferite riportate, in particolare un trauma cranico dovuto al colpo subito alla testa, hanno disposto il trasferimento al Policlinico. Il 42enne è quindi rimasto in coma farmacologico e oggi pomeriggio è deceduto.



