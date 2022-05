Comune di Lipari, candidato a concorso chiede di annullare prova

Roberto Sauerborn, architetto, ha chiesto alla giunta comunale di Lipari di annullare il concorso per dirigente tecnico. In una nota sostiene che «va fatto per possibili irregolarità procedurali che si sarebbero perpetrate durante l’espletamento delle stesse prove scritte, oltre che in previsione delle prove orali. In particolare, per la mancata pubblicazione della graduatoria provvisoria relativamente agli esiti delle prove scritte e, di conseguenza, la obbligatoria comunicazione ai partecipanti dell’eventuale superamento o meno delle stesse per poter partecipare alle prove orali». Per tutta risposta dal Comune «si conferma l’esito positivo delle prove scritte per tutti i candidati e lunedì si terranno gli orali».

