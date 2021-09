Corse aggiuntive degli aliscafi per le Eolie ancora affollate di turisti

Alle Eolie continua l’afflusso turistico soprattutto di gruppi di turisti stranieri e la Regione ha autorizzato alcune corse speciali degli aliscafi della Liberty Lines tra le isole e Milazzo. La richiesta è stata fatta dalla giunta Giorgianni all’assessore regionale dei trasporti Marco Falcone. «Alla luce dell’entrata in vigore dell’orario invernale per i servizi di collegamento della Liberty Lines - dice il sindaco Marco Giorgianni - sono state richieste e ottenute, alcune corse straordinarie integrative per limitare i disagi e favorire le necessità di mobilità per turisti e residenti».

In particolare, da mercoledì 29 settembre al 15 ottobre è prevista la corsa aggiuntiva con partenza da Milazzo alle ore 10:30 per Vulcano - Lipari - Salina - Panarea - Ginostra - Stromboli - Milazzo, tutti i giorni. Dal 30 settembre al 15 ottobre è prevista la corsa aggiuntiva con partenza da Milazzo alle ore 15:30 nei giorni di giovedì, venerdì, sabato». Nei giorni scorsi proprio per i disservizi che si verificano e che oltre i turisti riguardano anche gli isolani (gli studenti hanno difficoltà alle 7 del mattino a partire per Milazzo non trovando posto) avevano protestato la federalberghi e gli operatori turistici e commerciali. (ANSA).



