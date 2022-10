Danni da incendio e alluvione, a Stromboli cominciano lavori di ripristino

Hanno preso il via oggi a Stromboli i lavori di ripristino delle strutture danneggiate dall’incendio del 25/26 maggio e dall’alluvione del 12 agosto. Sono stati disposti dal Servizio 13 «Servizio per il territorio di Messina» del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e del territorio. I lavoratori forestali eseguiranno i lavori di ripristino e messa in sicurezza di tutti i sentieri naturalistici danneggiati dagli eventi, il rifacimento delle staccionate con legno di castagno, il ripristino dei muretti a secco crollati, la ricostruzione dei gradini in legno e delle viminate andate distrutte.

Per quanto attiene gli interventi di natura agronomica, in questa prima fase e nelle more che il sindaco Riccardo Gullo, disponga l’ordinanza d’occupazione d’urgenza sui terreni della riserva interessati dall’incendio (ettari 250), si procederà all’eliminazione delle piante totalmente bruciate, alla potatura di quelle che hanno rigettato e alla semina di essenze arboree ed arbustive autoctone della flora mediterranea, in ottemperanza alle indicazioni contenute nelle schede habitat della Rete Natura 2000.



