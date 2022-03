Gas Vulcano, si è insediato il Comitato: spesa di 5 mln per monitorare e prevenire

«Il comitato è insediato e opera con celerità, il capo della protezione civile regionale ha illustrato gli interventi per la previsione, la prevenzione e la gestione dell’emergenza. È prevista una spesa di circa 5 milioni di euro. Sono interventi essenziali e ogni iniziativa sarà supportata da una campagna di informazione sia per la popolazione locale, che per i turisti». A dirlo il presidente della Regione Nello Musumeci in Prefettura a Messina per una riunione del Comitato tecnico a Messina sulle emissioni dei gas a Vulcano (Messina). «Dal mondo scientifico - ha proseguito Musumeci - apprendiamo che i valori sono stabili come è stato intercettato dai sensori, e in alcuni casi anche in lieve flessione. Rimane interdetta la zona in cima al vulcano e la spiaggia di levante, dove l’attività dei fumaroli è particolarmente intensa. Il nostro interesse è quello che la stagione turistica possa svolgersi nella sua ordinarietà, ma non possiamo sottovalutare quello che il mondo scientifico ci dice: restare in allerta anche se il fenomeno da qualche mese non desta particolare preoccupazione.

«C'è da acquistare anche - ha proseguito Musumeci - alcune decine di sensori e colonnine per intercettare ulteriormente i fenomeni delle emissione. Insomma dall’ordinanza possiamo attingere per ora soli 2 milioni di euro, ma faremo in modo di convincere Roma che non bastano perché vogliano che tutta isola sia costantemente sotto monitoraggio e stiamo valutando con il sindaco e il prefetto di dotare anche gli alloggi di particolari sensori. Quest’ultima però è un’ipotesi che non è stata ancora confermata. C'è anche un piano di evacuazione e i 5 milioni servono proprio per la concreta applicazione di tutte le misure per una eventuale evacuazione urgente».



