Il Consiglio comunale di Lipari chiede mercato libero per le bollette

Il consiglio comunale di Lipari chiede il mercato libero sull'energia elettrica e si appella al ministero della transizione ecologica. Il segretario generale Giuseppe Torre ha inviato l’ordine del giorno approvato all’unanimità al ministro Roberto Cingolani. «E' una battaglia di tutti - dice il presidente del consiglio Biviano - che riguarda i rincari delle fatture energetiche». Al ministero preposto, ad Arera, al Garante della concorrenza e del mercato e a Terna è stata richiesta «l'adozione di ogni utile e opportuna iniziativa atta a risolvere l’attuale situazione di discriminazione e di disagio rilevata dallo stesso civico consesso liparese, sussistente in ambito locale per la mancata interconnessione dell’isola di Lipari con la rete elettrica nazionale che costringe i residenti eoliani a non poter transitare verso il mercato libero, ove più conveniente per l'utenza». A Lipari il servizio è gestito dalla ditta privata "Sel» (Società Elettrica Liparese), mentre nelle altre sei isole delle Eolie dall’Enel. I rincari nell’isola maggiore sono stati anche del 50% nelle bollette. In difficoltà per i pagamenti sono cittadini, operatori turistici (un barista si è visto recapitare una bolletta di 2700 euro. I fratelli Biviano, affetti da distrofia muscolare, hanno anche bruciato la bolletta e ad oggi non hanno ancora pagato.



