Il Rettore dell'Università di Messina: «Siamo l'Ateneo più scelto dagli studenti stranieri in Italia»

«È stato un anno ricco di soddisfazioni, con la mia elezione a presidente della Crui, conferenza dei rettori delle Università Italiana, che rappresenta una grande responsabilità ed opportunità. È un motivo di soddisfazione poiché non c'era mai stato un rettore Siciliano in quel posto ed è un segno di riconoscimento all’attività che abbiamo fatto in questi quattro anni complicati. Siamo l’Ateno più scelto dagli studenti stranieri in Italia e abbiamo fatto 850 procedure concorsuali inserendo molti giovani nella nostra Università». A dirlo è il rettore dell’Università di Messina Salvatore Cuzzocrea durante i consueti auguri natalizi con i giornalisti.

Pubblicità

«La sfida più grande - prosegue Cuzzocrea - è quella di essere da supporto alle altre istituzioni. Abbiamo creato una serie di servizi importanti come ad esempio durante la pandemia con il Policlinico abbiamo svolto un ruolo importante con il Comune per realizzare l’Hub e creare qui un Centro per imprese innovative e non far più partire i nostri giovani. Abbiamo dimostrato che in questa città si poteva fare molto di più, come recuperare palazzi storici abbandonati come quello della Banca d’Italia o investire risorse nell’Hotel Riviera nel quale stiamo effettuando dei lavori per le residenze degli studenti».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA