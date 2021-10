Il progetto "Costruiamo il Futuro" approda anche a Lipari 

L'associazione Altrementi ha curato il progetto Costruiamo il futuro nell'istituto superiore Isa Conti Eller Vainicher di Lipari. Nella scuola isolana sono state promosse azioni che hanno coinvolto, con viva partecipazione anche online, alunni, docenti, genitori e comunità, nello specifico: assistenza alla crescita psicologica, sportello ascolto psicologico, incontri dibattito con i docenti, incontri con le famiglie, orientamento e supporto all'alternanza, screening e accompagnamento a favore di alunni Bes, iniziative specifiche della comunità educante, spazi individuali e condivisi, outreach e sensibilizzazione.

Pubblicità

Il progetto si è concluso con un convegno che si è tenuto online lunedì 27 settembre, dal titolo "Tracce di percorsi possibili". Sono intervenuti: Giusy Castriciano, presidente di Altrementi Messina, Domenica Leo, docente dell'Isa Conti Eller Vainicher, Viviana Mafodda per l'Università di Messina, Maria Milone, docente referente Bes dell'Isa Conti Eller Vainicher, Rosanna Venerando, responsabile ente capofila del progetto per la Coop. Nuovi Orizzonti. La tavola rotonda dedicata ai laboratori è stata condotta da Lidia Beninati, Giusy Castriciano e Giuseppe Valenti, psicologi di Altrementi Messina; sono intervenuti a raccontare le esperienze laboratoriali gli studenti Giorgia Molino, Ilaria Basile, Safaà Marah, Denise Maria Ventrice.

Nel laboratorio "Iniziative specifiche della comunità educante" gli studenti hanno condotto delle interviste ai familiari e ai nonni in particolare, alla ricerca delle storie del passato, i mestieri, i giochi, le tradizioni per imparare dalla memoria, dare valore al presente e proiettarsi verso il futuro. I prodotti di queste interviste sono stati raccolti in un opuscolo realizzato dal gruppo degli studenti coinvolti e coordinati dalla dott.ssa Lidia Beninati.

Nel laboratorio "Spazi individuali e condivisi", coordinato dalla dott.ssa Giusy Castriciano, gli studenti hanno stilato un canovaccio di indagine predisponendo una serie di domande dirette a giovani e adulti e finalizzate a intercettare spazi e luoghi di vita della comunità eoliana da valorizzare o creare e servizi da potenziare o attivare sia nel contesto scuola che nel contesto isole. Titolo dell'indagine "Scuola e isole...come le vorrei?". Con i dati raccolti gli studenti hanno redatto un accurato documento indirizzato a tutti i sindaci dell'arcipelago e alla dirigente scolastica. Qui, gli studenti firmatari propongono azioni concrete e dichiarano la loro disponibilità a collaborare con le autorità per realizzarle.

Nel laboratorio "Outreach e sensibilizzazione" gli studenti hanno lavorato su azioni di sensibilizzazione della collettività e in particolare sulla comunicazione. Hanno realizzato un cortometraggio evidenziando il potenziale culturale e comunitario del popolo eoliano intercettandone anche le criticità. Il lavoro è stato coordinato dal dott. Giuseppe Valenti.

Anche le azioni su Lipari si sono svolte sotto l'egida di Rosanna Venerando, coordinatrice del progetto per la Coop. Nuovi Orizzonti di Vittoria quale ente capofila. Il progetto "Costruiamo il Futuro" vede la cooperativa sociale Nuovi Orizzonti quale ente capofila ed altri 22 enti partner coinvolti in Sicilia, in tre province (Ragusa, Enna, Messina) e in 10 comuni. E' stato selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Redazione

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA