Incendio a Stromboli, esposto di Federalberghi Isole Eolie

A seguito dell’incendio divampato sull'isola di Stromboli il 25 maggio scorso, Federalberghi Isole Eolie - avendo già avanzato il 27 maggio richiesta di accertamento delle responsabilità e di risarcimento dei danni in favore della comunità di Stromboli - intende tutelare in ogni sede il territorio eoliano. «Questo in sintesi il contenuto della delibera adottata, all’unanimità, dal Consiglio Direttivo dell’associazione», dice il presidente Christian Del Bono. Federalberghi, quale persona offesa, «depositerà in settimana un esposto presso la Procura della Repubblica di Barcellona P.G. al fine dell’accertamento delle responsabilità penali cui all’art. 423 bis c.p. (incendio boschivo con le aggravanti ivi previste alla luce del danno grave, esteso e persistente all’ambiente anche su specie protette) in capo ai soggetti che verranno individuati dall’autorità inquirente», prosegue De Bono. L'Associazione ha, inoltre, dato mandato al proprio legale di "depositare in settimana istanza di mediazione civile per chiedere immediatamente il risarcimento dei gravi danni subiti nei confronti di chi, allo stato, sembra essere il responsabile civile dell’incendio che ha devastato l’isola di Stromboli».



