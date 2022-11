Isola Bella chiude per alcuni mesi: al via i lavori di manutenzione della darsena

ll Parco Archeologico Naxos Taormina ha reso noto che dalla settimana prossima il sito di Isola Bella sarà chiuso al pubblico per alcuni mesi.

Ripartono infatti da lunedì 7 novembre i cantieri avviati nel 2021 nell’ambito di un programma di interventi di manutenzione straordinaria che il Parco programma nei periodi di bassa stagione per poi consentire le regolari visite a turisti e bagnanti lungo l’intera stagione estiva. Dopo il recupero della piscina, dei saloni del primo e secondo piano della storica villa Bosurgi (primavera 2021) e il consolidamento di un costone di roccia prospiciente su una delle terrazze sul mare (inverno 2022) stavolta i lavori interesseranno la volta della darsena, l’approdo via mare da mettere in sicurezza.

