Le luci del lussuoso "Kaos" nella baia di Taormina

Spettacolo di luci la notte scorsa a Taormina (Messina), nella baia della frazione di Villagonia. Protagonista è stato il "Kaos", un lussuoso yacht di 110 metri da 275 milioni di euro. Un momento questo che ha incuriosito i tanti ospiti della cittadina siciliana. In questi giorni il 'Kaos' sta dando spettacolo per le sue preziose ed eleganti linee. Tra le sue curiosità vi è quella di essere stata la più grande imbarcazione di questo tipo realizzata nei Paesi Bassi. A bordo oltre all’elicottero, che puó essere adoperato per il rifornimento nel corso delle lunghe traversate, dispone anche di un ospedale per le cure del personale di bordo.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA