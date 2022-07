Letojanni, lettini e ombrelloni lasciati in spiaggia per avere sempre un posto in prima fila: rimossi

Sequestrati centinaia di basi in cemento, ombrelloni, sedie e lettini, lasciati sull'arenile dal personale della Guardia Costiera di Giardini-Naxos, assieme agli agenti della polizia municipale di Letojanni con l’ausilio dell'associazione volontariato «Rangers International"' di Letojanni. Le attrezzature poste sulla pubblica spiaggia venivano, spesso, lasciate per giorni, a volte settimane, allo scopo di assicurarsi sempre un posto in prima fila sottraendo così la libera fruizione della spiaggia. Sono in corso ulteriori indagini per risalire agli autori. Per questo fenomeno diffuso sono stati ricevuti dagli organi competenti diversi esposti e segnalazioni.



