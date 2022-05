Lipari, imprenditore cade da una impalcatura e muore: isola sotto choc

Un’imprenditore edile Bartolo Zaia, 68 anni, è morto a Lipari cadendo da una impalcatura in un cantiere in località Zinzolo dove stava ristrutturando

un’abitazione. Dalle prime indagini l’uomo si era recato nella casa della figlia dove erano in corso lavori di restauro di un rudere. A dare l’allarme è stato un passante. Sul posto si sono recati l’ambulanza del 118 e due pattuglie dei carabinieri.Sulla vicenda che ha turbato la comunità eoliana per la famiglia di

Canneto molto nota sull'isola, i carabinieri hanno avviato le prime indagini. La salma è stata trasferita nella sala mortuaria del cimitero.

L’immobile è stato posto sotto sequestro dai carabinieri. A Lipari dove è in corso la campagna elettorale tutti i candidati a sindaco hanno sospeso gli incontri con i cittadini.



