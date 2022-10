Lo Stromboli non si ferma: nuovo trabocco lavico dal cratere nord, colata lungo la Sciara del Fuoco

Lo Stromboli continua ad essere irrequieto. A partire dalle 11.07 è in corso un nuovo trabocco lavico dal cratere Nord che si sovrappone a quello sviluppatosi ieri e in fase di raffreddamento. Il trabocco provoca il rotolamento di materiale lavico lungo la Sciara del Fuoco, con il fronte della colata, attualmente, confinato nella parte alta della stessa. Dall’INGV - Osservatorio Etneo evidenziano anche un leggero aumento della frequenza dell’attività esplosiva e di spattering. Dal punto di vista sismico non si registra alcuna variazione di rilievo dell’ampiezza del tremore vulcanico.



