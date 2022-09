Al via i lavori per la messa in sicurezza della Stele della Madonnina

Al via i lavori per la messa in sicurezza della Stele votiva della Madonnina e del Portale di accesso alla Lanterna del Montorsoli, che si trovano nella penisola della zona falcata di Messina.

La consegna dei lavori è avvenuta alla presenza della soprintendente dei Beni culturali di Messina Mirella Vinci e dell’ingegnere Salvatore Stopo, della stessa Soprintendenza, che si occuperanno di curare la direzione Lavori, del Comandante del Supporto logistico e del Presidio della Marina Militare, Mario Lauria, del Capitano di Vascello Paolo Florentino, del comandante di Marifari Bruno Francesco De Luca e del Rup, Giuseppe Sangiorgio del Genio civile, stazione appaltante.

I lavori, sommati agli interventi della Porta spagnola del Forte San Salvatore già avviati negli scorsi mesi, costituiscono tre importanti interventi finanziati dall’Assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana per un importo complessivo di 1.178.473,05 di euro.

L’esecuzione dei lavori per la Stele è stata aggiudicata all’impresa Tecnp Costruzioni srl di Gangi (Pakermo) che avrà 180 giorni per portarli a termine, mentre i lavori del Portale saranno realizzati dalla I.T. Due Effe s.r.l. di Bagheria, che dovrà portarli a termine in 60 giorni.

