Messina, clochard prende a pugni senza motivo una donna: arrestato

Aggredita da un clochard senza alcuna ragione. Una donna di 49 anni è finita ricoverata al Policlinico di Messina con una prognosi di 30 giorni e con la necessità di un intervento chirurgico, mentre l’uomo, originario dell’hinterland milanese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per lesioni gravi dai carabinieri della Compagnia Messina Centro. Tutto è accaduto nei pressi degli uffici Inps di via Garibaldi a Messina quando, senza alcuna apparente ragione, il clochard ha sferrato un pugno in pieno volto alla donna che si trovava occasionalmente di passaggio per poi darsi alla fuga. Ma alla scena ha assistito un carabiniere in congedo che ha subito inseguito l’aggressore, attirando l’attenzione di un altro collega di passaggio e libero dal servizio che, insieme alla guardia di vigilanza all’ingresso dell’Inps hanno bloccato l’uomo.

I Carabinieri della Stazione di Messina Arcivescovado e gli agenti della Polizia di Stato, hanno preso in custodia l’aggressore e, ascoltate le testimonianze delle persone presenti, hanno accertato che la vittima è rimasta coinvolta in un atto violento del tutto irrazionale. La donna, ricoverata al Policlinico di Messina con prognosi di 30 giorni, è stata sottoposta ad intervento chirurgico e l’uomo è stato arrestato.

