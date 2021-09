Messina, topi nel cortile del giudice di pace

Il presidente dell’Ordine degli avvocati di Messina, Domenico Santoro, ha inviato una lettera al presidente della Corte d’appello Michele Galluccio, al presidente del Tribunale Marina Moleti e alla coordinatrice degli uffici del Giudice di pace Caterina Mangano dopo che oggi dei topi sono stati visti nel cortile degli uffici del Giudice di pace in via Malvizzi e fotografati da alcuni avvocati.

«Non esistono le condizioni minime igienico-sanitarie in questi locali invasi da roditori», scrive Santoro nella missiva, dopo le numerose lamentele da parte degli iscritti. Gli avvocati chiedono una bonifica dei luoghi. L’Ordine ha precisato che valuterà la possibilità da parte dell’avvocatura distrettuale di non far frequentare gli uffici ai propri iscritti finché non sarà risolta la questione.

Da anni si attende il trasferimento di questi uffici (oggetto di polemiche e critiche anche per le condizioni strutturali, di cattiva manutenzione e sicurezza in cui versa) da ultimo nei locali messi a disposizione dall’Inps, in via Romagnosi e via Capra.



