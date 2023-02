Orrore nel Messinese: trovato cadavere semicarbonizzato di un sedicenne

Il corpo semicarbonizzato di un ragazzo di 16 anni è stato ritrovato ieri sera in piazza Italia '90, nell’area di parcheggio adiacente il campo sportivo di Merì, piccolo comune a circa 35 chilometri da Messina. Stanno indagando i carabinieri che da un primo esame sul corpo non hanno trovato segni di armi da fuoco o da taglio. Si sta procedendo con gli esami del Dna e i rilievi del Ris di Messina. I militari hanno avviato le indagini a tutto campo. La zona isolata e senza la presenza di telecamera non favorisce le indagini e al momento non si esclude nessuna pista.

Accanto al corpo semicarbonizzato del sedicenne, i carabinieri avrebbero trovato un contenitore con liquido infiammabile. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella del suicidio. I militari stanno interrogando alcune persone della zona e i familiari del ragazzo

