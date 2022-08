Spadafora, 80enne ritrovato vivo in un burrone: era scomparso da due giorni

Era scomparso da due giorni a Spadafora, un uomo di 80 anni che è stato oggi ritrovato vivo in un burrone dai Vigili del Fuoco.

Si tratta di Giuseppe Castelli, la famiglia non aveva più notizie di lui da 48 ore quando si era perso a San Martino, nelle campagne, non riuscendo più a far rientro a casa.

La moglie aveva quindi deciso di allertare i carabinieri, che, grazie a vari soccorritori, avevano subito avviato le ricerche. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Fogliani di Milazzo, per accertamenti.

Non si escludono probabili fratture, considerata anche l'età avanzata, ma fortunatamente sta bene.

