Stromboli, sistema Early Warning non funziona e fa scattare allarme eruzione

L’allarme di «esplosione parossistica imminente a Stromboli» è rientrato. Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha comunicato che l'allarme è stato determinato da un malfunzionamento del sistema di Early Warning che rimane tuttora non funzionante. Nelle more del ripristino del sistema di allertamento automatico, la popolazione è invitata, in caso di eruzione vulcanica e/o maremoto a seguire le norme comportamentali adottate dal Comune di Lipari e di cui è a conoscenza.

