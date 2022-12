Stromboli, stop a trabocco lavico ma resta attività esplosiva

Il trabocco lavico che era presente dal cratere nord di Stromboli non è più alimentato e risulta in raffreddamento, mentre continua l’attività esplosiva. Lo rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania, dopo osservazioni effettuate attraverso le telecamere di sorveglianza. Nelle ultime 24 ore l’ampiezza media del tremore vulcanico non ha mostrato variazioni significative e si mantiene nell’intervallo dei valori medi. Non si segnalano variazioni significative nei segnali della rete Gnss.

