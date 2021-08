Furgone urta Porta Messina, gravi danni alla struttura

Un furgone che trasportava capi di abbigliamento destinati a un noto negozio di corso Umberto, a Taormina, ha urtato la storica Porta Messina danneggiandone la struttura. E’ accaduto questa mattina sotto gli occhi increduli di turisti, visitatori e residenti che in questo periodo dell’anno affollano la Perla dello Ionio. Tempestivo è stato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. L’urto ha causato crollo parziale della parte destra della struttura architettonica. Porta Messina, inaugurata nel 1808 da Ferdinando IV di Borbone (come riportato nella lapide in cima alla Porta) è conosciuta anche come Porta Ferdinandea proprio in onore al re.

