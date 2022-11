Teatro Antico di Taormina e Parco Naxos, raddoppiato il numero dei visitatori

Sono stati oltre 110mila ad ottobre i turisti che hanno visitato il Teatro Antico e l’Isola Bella a Taormina, il Museo e l’Area archeologica di Naxos, i tre siti gestiti dal Parco Archeologico Giardini Naxos. I dati, raccolti da Aditus, concessionaria dei servizi aggiuntivi, mostrano un +95% rispetto al mese di ottobre dello scorso anno, quando complessivamente gli ingressi si fermarono a 56.600. Sul fronte delle presenze nei siti archeologici del Parco, inoltre, il mese di ottobre - grazie a un’intensa attività crocieristica (59 navi tra Messina, Giardini Naxos, Catania e Siracusa) e a condizioni meteo molto favorevoli - si è concluso con numeri consistenti che documentano come il movimento di turisti a Taormina e dintorni sia ancora vivace e sia rappresentato in larga maggioranza da stranieri (Usa, Canada, Europa).

Pubblicità

Con il mese di novembre scatta l’orario invernale in tutti i siti e i musei gestiti dal Parco Archeologico Naxos Taormina. Fino alla fine di febbraio il Teatro Antico e l’Isola Bella a Taormina, il Museo e l’Area archeologica di Naxos - aperti al pubblico tutti i giorni dell’anno - potranno essere visitati dalle 9 del mattino e fino alle 16 (orario dell’ultimo ingresso).

E domenica 6 novembre, la prima del mese, torna l’ingresso gratuito in tutti i siti su iniziativa della Regione Siciliana. Nel Parco archeologico di Naxos, come è ormai tradizione, sono in programma i laboratori didattici per i bambini a cura delle archeologhe di Civita Sicilia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA