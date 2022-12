Varata la nuova nave della Guardia Costiera "Aurelio Visalli", sarà impiegata nelle operazioni di ricerca e di soccorso

Si arricchisce la flotta della Guardia Costiera con una nuova nave dedicata agli uomini della Capitaneria di Porto e alla memoria del sottufficiale Aurelio Visalli, in servizio a Milazzo, che ha perso la vita il 6 ottobre 2020 nell’eroico tentativo di salvare due giovani dalla forza del mare. Le circostanze drammatiche in cui Visalli perse la vita hanno testimoniato la generosità, il coraggio e il senso di umanità del sottufficiale, a cui è stata successivamente conferita la Medaglia d'Oro al Valor di Marina.

La nave, terza di una classe di unità navali denominata "Angeli del Mare", progettata per la ricerca e il salvataggio in mare è stata varata a Messina alla presenza del comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, del presidente di Intermarine, Antonino Parisi e della vedova Tindara Grosso, moglie del militare e madrina dell’evento.

La nave, affidata al comando del tenente di Vascello Andrea Graziani, quanto prima sarà operativa. La “Aurelio Visalli”, così come le gemelle “Natale De Grazia”, prima della classe e “Roberto Aringhieri”, risponde alle caratteristiche di una nuova tipologia di navi pensate e progettate per assolvere al compito più importante che la storia e la legge affidano alla Guardia Costiera: la ricerca e il soccorso in mare, una missione, che la nuova Unità potrà svolgere anche in condizioni meteomarine estreme. Eccellenza della cantieristica italiana e vanto delle capacità marinaresche italiane, si distingue per essere una delle navi del comparto Sar (Search and Rescue) più grandi al mondo e la più lunga imbarcazione “autoraddrizzante” e “inaffondabile” mai costruita in Italia.

La “Visalli”, con i suoi 10 uomini di equipaggio, rappresenta il meglio della tecnologia navale di oggi, con propulsione e strumenti di comunicazione all’avanguardia. Una nave di oltre 33 metri con un sistema avanzato di comando e controllo che assicura maggiore autonomia, maggiori capacità ricettive e una migliore logistica per l’equipaggio e per il ricovero di naufraghi. Ha una velocità massima di oltre 30 nodi e, alla velocità di 28 nodi, garantisce un’autonomia di oltre 1.000 miglia nautiche.

«Questa nave - ha affermato l'ammiraglio Carlone - grazie alle sue comprovate capacità nautiche, una volta entrata in servizio, si farà espressione concreta di generosità e coraggio, divenendo custode nella memoria collettiva di Aurelio e dei suoi valori, che lo hanno reso un esempio per tutti noi e per il Paese. Ai suoi cari, la mia vicinanza e quella di tutta la “grande famiglia” della Guardia Costiera».

La nave è stata costruita negli stabilimenti di Messina, dai cantieri navali Intermarine Spa (Gruppo Immsi) di Sarzana e è stata realizzata con fondi europei.

