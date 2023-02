Vulcano, Liberty Lines ripristina approdo aliscafi

Ripristinato in tempi record l'approdo degli aliscafi nell’isola di Vulcano, interdetto dall’autorità marittima per i danni causati dalla recente mareggiata. A ripristinare le condizioni minime di sicurezza e, quindi, l’agibilità, in attesa delle opere più sostanziali già previste e finanziate con 40mila euro dalla Regione Siciliana, è intervenuta direttamente Liberty Lines, la società trapanese che collega con gli aliscafi le Eolie e le altre isole minori siciliane. Il direttore commerciale Nunzio Formica, nel comunicare che lo scalo è operativo da stamane, ha evidenziato come "l’intervento di ripristino è stato effettuato per consentire a studenti e lavoratori, di poter tornare a viaggiare regolarmente".



