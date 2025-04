Niente laurea honoris causa a Marracash dall’Università di Messina: “testi sessisti”

Musica e studi

L’Università di Messina nega la laurea honoris causa a Marracash per rischio di «testi sessisti». La notizia è stata confermata dallo stesso ateneo. L’artista in questione è Fabio Rizzo, siciliano di Nicosia, in arte Marracash, rapper che a luglio si esibirà, per altro, allo stadio Scoglio di Messina e la proposta era quella, avanzata dal docente di Linguistica Fabio Rossi, di conferirgli la laurea honoris causa in Scienze dell’informazione, tecniche giornalistiche e social media, a Messina.