“No ponte”, nuova protesta il 10 agosto a Messina, manifestanti anche dalla Calabria

La contestazione

La manifestazione partirà alle 18.30 da Piazza Cairoli e si uniranno anche i gruppi da Villa San Giovanni

«Ancora una volta siamo chiamati a scendere in piazza contro la costruzione del Ponte sullo Stretto e contro un governo che vuole aprire i cantieri non alla luce di un progetto sicuro e realizzabile, ma a colpi di decreti legge». Questo quanto si legge in una nota del comitato “No ponte Calabria” che annuncia la partecipazione alla manifestazione in programma a Messina il 10 agosto. «Non passa giorno – prosegue il comunicato dei “no Ponte” calabresi – in cui non salti fuori l’ennesima lacuna strutturale che ingegneri e studiosi mettono in rilievo: l’irrealizzabilità dell’attraversamento ferroviario, l’assenza di valide prove che attestino la resistenza del fantomatico ponte a vento e terremoti, l’insostenibilità dei cantieri dal punto di vista del consumo di risorse idriche»«Ma anche se il ponte fosse tecnicamente realizzabile – prosegue la nota – noi diremmo comunque no ad un’opera inutile, soprattutto per calabresi e siciliani, costosissima in termini di denaro e di materie prime, e che devasterebbe un territorio unico al mondo, cancellando ogni prospettiva di futuro per chi ci vive. Il Ponte non è un problema solo di Villa San Giovanni e di Messina, o di Calabria e Sicilia, non fosse altro che per le risorse prese dai fondi per le infrastrutture del Sud e destinate a ingrassare la lobby del cemento. Ma noi quelle risorse le vogliamo, quei 14 miliardi destinati certamente a crescere a dismisura, noi li vogliamo. Li vogliamo per rifare le reti idriche ridotte a colabrodo mentre moriamo di sete, li vogliamo per difendere le nostre montagne mentre bruciano, per dare un futuro ai tirocinanti che stanno tenendo in piedi i nostri comuni senza più personale, per aprire ospedali, scuole, infrastrutture necessarie, bonificare i terreni inquinati da ‘ndrangheta e industrie del Nord, per creare posti di lavoro sostenibili. La battaglia contro il Ponte sussume al suo interno una logica di sopraffazione di futuro, diritti e territori che riguarda non solo lo Stretto, non solo il Sud, ma l’intero territorio, come risulta chiaro della stretta anti-democratica che reprime il dissenso contro le grandi opere».«Per tutto questo – conclude il comitato – invitiamo le realtà di lotta, i comitati, le associazioni, i movimenti calabresi a partecipare il 10 agosto insieme a noi alla manifestazione che partirà alle 18.30 da Piazza Cairoli a Messina. Vediamoci alle 16.30 alla stazione ferroviaria di Villa San Giovanni, traghettiamo insieme e insieme manifestiamo dietro lo striscione ‘No al Ponte delle menzognè che ha aperto la splendida manifestazione calabrese di maggio».

