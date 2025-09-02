“Odyssey” di Nolan e il materiale di scena abbandonato nei fondali di Pietra del Bagno: la Regione dispone un’ispezione

il caso

La decisione dell'assessore al Territorio e Ambiente Giusi Savarino che ha chiesto accertamenti all'Arpa. La segnalazione della Capitaneria nelle Eolie

Un intervento urgente per verificare possibili danni all’habitat naturale e alle specie marine nella zona di Pietra del Bagno, nel mare di Lipari, è stato disposto dall’assessore al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, con una lettera inviata ad Arpa Sicilia sulla base dei verbali della Capitaneria di Porto che contestavano la mancata rimozione di alcuni materiali di scena da parte della società Wildside, incaricata delle riprese del film «The Odyssey» di Christopher Nolan. Materiale di scena sarebbe stato ritrovato nei fondali di Pietra del Bagno.