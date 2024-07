Ombrelloni e cartelloni abusivi nella riserva dell’Isola Bella: denunce e sequestri

i controlli

Operazione di Capitaneria e Carabinieri. Trovati anche reperti archeologici di dubbia provenienza

Capitaneria di Porto di Messina e Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Taormina hanno collaborato per una serie di controlli nella riserva naturale orientata dell’Isola Bella a Taormina.

Nella zona sono presenti attività commerciali, che offrono svariati servizi mirati alla balneazione con lidi e spiagge attrezzate, ad attività escursionistiche con barche e moto d’acqua a noleggio e attività di immersioni subacquee, oltre alla tradizionale ristorazione siciliana. I militari intervenuti hanno provveduto ad eseguire accertamenti mirati all’utilizzo abusivo di aree demaniali marittime, occupate senza alcun titolo concessorio con la collocazione di ombrelloni e cartelloni indicanti servizi escursionistici oltre a controlli al servizio di assistenza ai bagnanti ed alle dotazioni di sicurezza degli stabilimenti. Le motovedette della Guardia Costiera hanno controllato certificazioni e dotazioni di bordo finalizzate ad aspetti di sicurezza della navigazione. Alla fine il bilancio è di due persone denunciate per occupazione abusiva di demanio dello Stato e per ricettazione di reperti archeologici e fossili marini e tre verbali amministrativi, per mancanza di dotazioni di sicurezza ad un lido e per aver superato il numero massimo di passeggeri a bordo di unità dedite ad attività di noleggio. I Carabinieri hanno operato con il supporto della Sezione Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Siracusa, accertando ed eseguendo attività di censimento, messa in sicurezza e recupero dei reperti rinvenuti, ubicati in una teca in vetro all’interno di un’azienda nelle immediate vicinanze dell’isola.

