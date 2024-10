OmCeo Messina: Caudo confermato presidente, la sua vice è una donna

Le elezioni

Sei componenti su 15 sono delle new entry

La squadra del presidente Giacomo Caudo guiderà l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri per il prossimo quadriennio 2025-2028: si sono concluse le elezioni degli organi istituzionali con la riconferma della lista “Innovare sempre”, che ha visto candidati uscenti rieletti e alcune new entry in un’ottica di rinnovamento della governance con 6/15 dei componenti cambiati.

A cominciare dall’ingresso della docente di Medicina legale dell’Università di Messina Daniela Sapienza, incaricata come vicepresidente; conferme per Salvatore Rotondo nella veste di segretario, Fabrizio Sottile in quelle di tesoriere, e Giuseppe Renzo riconfermato presidente della Cao (commissione albo odontoiatri).