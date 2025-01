Operazione antimafia a Barcellona, il procuratore: «Continuità criminale»

Mafia

Nonostante la confisca definitiva, una ditta di smaltimento rifiuti era ancora controllata dal capo mafia barcellonese Domenico Ofria. Le dichiarazioni del procuratore capo di Messina D'Amato

Dopo gli arresti di 15 persona questa mattina condotti dalla dda messinese, il procuratore capo di Messina Antonio D’Amato oggi durante la conferenza stampa per l’operazione antimafia della polizia ha fatto il punto della situazione. «Le indagini condotte hanno messo in evidenza come un’azienda confiscata ad una organizzazione operante appunto nel Barcellonese sia stata gestita senza soluzione di continuità dalla stessa organizzazione a cui era stata sottratta», ha detto D’Amato, riferendosi a Domenico Ofria capo mafia barcellonese. L’azienda aveva anche un amministratore giudiziario. «Tutto questo è stato possibile – continua D’Amato – grazie ad intuizioni investigative, ad un sistema di intercettazioni e monitoraggio ed anche al determinante apporto di un collaboratore di giustizia. La continua presenza criminale ha generato agli occhi della comunità la percezione di una certa continuità delinquenziale».«L’esito delle attività d’indagine – dice anche il questore Annino Gargano– ha dimostrato come queste organizzazioni che oggi andiamo a contrastare efficacemente sul territorio abbiano alzato l’asticella del posizionamento mafioso nel territorio in cui gestivano le proprie attività. Un collaboratore di giustizia ha reso dichiarazioni nel corso delle investigazioni che hanno trovato poi riscontro nell’attività svolta».