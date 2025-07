Pagliara (Messina): incendio lambisce le case, messi in salvo i cittadini dai vigili del fuoco

L'intervento

Le fiamme si sono sviluppate in diversi focolai spinte dal vento

Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio in località Roccanere del Comune di Pagliara. L’incendio si è sviluppato in diversi focolai per il vento e il fuoco ha lambito diverse abitazioni. Sul posto sono intervenuti diverse squadre dei vigili del fuoco, vigili urbani, personale della Forestale dei carabinieri e della protezione civile è un elicottero della forestale. I soccorritori stanno ancora donando l’incendio e hanno messo in salvo i cittadini.