Patti, sport & solidarietà in ricordo del ‘U Capusala con le All Stars Sicilia e i Broncopatici

L'iniziativa

Al reparto di Ginecologia dell'ospedale di Patti verrà donato un cardiotocografo

Sabato prossimo dalle ore 16:30 presso il centro Sportivo Primavera di contrada San Giovanni nella città di Patti (in provincia di Messina) si tiene la terza edizione del Memorial ‘U Capusala, patrocinato dal Comune di Patti e dal sindaco Gianluca Bonsignore e dall’esperto comunale Francesco Nardi.

La manifestazione ha carattere sociale e sportivo e vede protagonisti “I Broncopatici”, un gruppo amatoriale e appassionato di calcio a 7 nato per ricordare la figura di Carmelo D’Andrea, coordinatore infermieristico della rianimazione prematuramente scomparso.Nell’edizione 2024 i Broncopatici, coordinati dal dott. Nino Genovese, anestesista rianimatore e terapista del dolore, doneranno al reparto di Ginecologia e Ostetricia, struttura d’eccellenza dell’ospedale B. Romeo di Patti diretto dalla dott.ssa Klein, un cardiotocografo.

A impreziosire la manifestazione ci sarà la partecipazione delle All Stars Sicilia, una squadra composta dalle più eminenti e conosciute personalità siciliane che operano in ambito socio-culturale, sportivo e televisivo, presieduti da Luca Napoli. Da anni le All Strars partecipano a eventi a scopo benefico su tutto il territorio nazionale ed è gratificante che abbiano sposato la mission dei Broncopatici. Per l’occasione saranno presenti il sosia di Lautaro Martinez, Walter Zappalà (Mister Italia 2022), Aldo Palmeri di Uomini e Donne.

